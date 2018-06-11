Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük orman alanı zarar gördü.
İlçeye bağlı Çatalçam köyünün Sazdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere 50 kişilik ekip, 10 arazöz, iki helikopter, birer dozer ve greyderle müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük orman alanı ile kesim alanındaki ağaçlar zarar gördü.
Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, Kuşaklıca yangın gözetleme kulesi ve yangın söndürme havuzunun yakın olması dolayısıyla yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.
Yangının başladığı bölgede saha kesim çalışması yapıldığını ifade eden Bacaklı, "Büyük ihtimalle çalışmalar esnasında çıkan bir kıvılcım nedeniyle yangın başladığını tahmin ediyoruz. Konuyla ilgili gerekli tahkikatı başlattık. Erken müdahale edilmesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.
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