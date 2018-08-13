Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir amfibik uçak, 5 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

Bölgeye takviye ekipler de sevk ediliyor.

