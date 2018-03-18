Çanakkale’de rüzgar gösterileri iptal ettirdi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Türk Yıldızları gösterisi ve denizdeki geçit töreni, şiddetiyle rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Türk Yıldızları’nın sezon açılış gösterisi de olacak olan 18 Mart törenlerindeki uçuşu rüzgar nedeniyle iptal edildi. Her yıl büyük heyecanla beklenen gösterinin iptali üzüntüye neden oldu. Çanakkale’de saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yapılacak geçit töreni de iptal edildi.