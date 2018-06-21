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Çanakkale'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde sağanak nedeniyle oluşan sel, araçları dere yatağına sürükledi, bazı evleri su bastı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde etkili olan sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı, dere yatağına sürüklenen 2 araçta hasar oluştu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak saat 15.00 itibarıyla etkisini artırdı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükpaşa köyünde sokaklar sular altında kaldı. Beş evi su basarken, meskeninde mahsur kalan 2 çocuk ile annesini itfaiye ekipleri kurtardı.

Selin dere yatağına sürüklediği park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi, bir kümesteki yaklaşık 50 tavuk telef oldu.

Tepeköy'de ise yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

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