Çanakkale'de sağanak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde etkili olan sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı, dere yatağına sürüklenen 2 araçta hasar oluştu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak saat 15.00 itibarıyla etkisini artırdı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükpaşa köyünde sokaklar sular altında kaldı. Beş evi su basarken, meskeninde mahsur kalan 2 çocuk ile annesini itfaiye ekipleri kurtardı.
Selin dere yatağına sürüklediği park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi, bir kümesteki yaklaşık 50 tavuk telef oldu.
Tepeköy'de ise yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı
Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız