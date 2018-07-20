ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de saman yüklü tır yandı.

Ahmet Çiftçiler idaresindeki 63 AAD 980 plakalı saman yüklü tırın lastikleri Çanakkale-İzmir karayolu Nusratlı mevkisinde alev aldı.

Alevlerin dorsedeki samanlara sıçraması üzerine tır yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık ve Küçükkuyu belediyeleri itfaiye ekipleri ile Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

