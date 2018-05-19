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Çanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları’nda şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı ile anıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları’nda şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı ile anıldı. Tıbbiyeli öğrencilerin şehit düştüğü saatlerde, Kanlısırt’tan 57’nci Alay Şehitliği’ne şehit tıbbiyeli öğrencilere anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları'nda 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar kadar, dar, sarp ve engebeli cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat İlçesinde anma töreni düzenlendi. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 8'inci kez tertip edilen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali ve Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar yemeği ile başladı. Ardından ilahiler ile devam etti. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Tıbbiyeden Şehadete anma programımızın 8’incisini düzenliyoruz. Bu yılki anma programımız Ramazan ayına denk geldi. Türkiye’nin en büyük Saplık Sendikası olarak Tıbbiyeli şehitlerimizin bu vermiş oldukları mücadele de şehadet şerbeti içtikleri süreci anlatmamız gerekiyor. 8 yıldır da programlarımızı aksatmadan programımızı sürdürüyoruz” dedi. Programda, Yavuz Bahadıroğlu tarafından 'Tapınak Şovalyelerinden 15 Temmuz'a Kumpas Tarihi' konulu söyleşi gerçekleştirdi. ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, katılımcıların Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kanlısırt Mevkii’nden 57’nci Alay Şehitliği’ne yürüyüşüyle son buldu.

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