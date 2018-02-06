Çanakkale'de terör operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden sürdürülen faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Ayvacık ilçesindeki 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alınırken, 1 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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