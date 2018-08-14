HABER

Çanakkale'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan E.P, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan E.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Homeros okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildiHomeros okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildi
DADD Ralli ekibi 24 tekne ile Fatsa'da demir attıDADD Ralli ekibi 24 tekne ile Fatsa'da demir attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.