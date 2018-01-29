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Çanakkale'de, terör örgütü propagandası yapan HDP İl eş Başkanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Seza Beytaş tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Seza Beytaş'ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seza Beytaş, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bugün tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Seza Beytaş'ın, 5 gün önce Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı' sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, TSK'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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