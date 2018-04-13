Çanakkale'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hatice Kaleli (22) idaresindeki motosiklet, Çanakkale-Biga karayolunun Karabiga ayrımında M.Y'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Kaleli ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Kaleli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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