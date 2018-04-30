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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ferit Özcan idaresindeki 17 SH 111 plakalı otomobil, Edremit Caddesi Assos kavşağında, Hüsnü Erdem (57) yönetimindeki 22 RF 093 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Ayşe, Enes ve Elif Özcan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan cip sürücüsü Hüsnü Erdem hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale trafik kazası

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