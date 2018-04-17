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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çan'dan Biga yönüne giden Mustafa Arıcı (69) yönetimindeki 26 NK 696 plakalı otomobil, araç muayene istasyonu karşısında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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Çanakkale Kaza

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