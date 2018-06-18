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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

ÇANAKALLE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayramiç-Ezine karayolunda Ümit Akgül yönetimindeki 41 BY 474 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Salih Eren (17) yönetimindeki 17 TJ 954 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra motosikletle bulunan Mehmet Can Kaşıkçı (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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3 yaralı Çanakkale trafik kazası

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