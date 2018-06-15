Çanakkale'de trafik kazası: 5 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İsmail Zengin (53) yönetimindeki 17 AAJ 588 plakalı kamyonet, Bayramiç-Ezine karayolu sebze hali önünde, Fatih Ersoy (30) idaresindeki 55 LG 572 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Fatih Ersoy ile aynı araçtaki Saniye Ersoy (28), Hüseyin Ersoy (23), Melisa Öncel (22) ve Melisa Bircan Ersoy (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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