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Çanakkale'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:41 | Son Güncelleme

Çanakkale'de trafik kazası: 7 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir karayolu Hemdemtepe mevkisinde, Tuncay Önal (41) idaresindeki 35 TBV 88 plakalı otomobil ile Yasin Nişli'nin (40) kullandığı 06 GE 5059 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki Tuğrul İşbilir (32), Hatice Nişli (65), Emine Aydoğdu (71), Mahmut Emir Nişli (8) ile İsmail Enes Nişli (6), 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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7 yaralı Çanakkale trafik kazası

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