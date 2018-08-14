HABER

Çanakkale’de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde dün zirai alanda başlayarak, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan ve yaklaşık 10 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü orman yangının ardından ortaya çıkan kara tablo, havadan görüntülendi.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde dün zirai alanda başlayarak, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan ve yaklaşık 10 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü orman yangının ardından ortaya çıkan kara tablo, havadan görüntülendi.

Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarda dün akşam saat 16.00 sıralarında zirai alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 30'a yakın arazöz ve söndürme aracı ile 200'e yakın orman işçisi müdahale etti. Havadan ve karadan 4 saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde yangının ardından kızılçam ormanları ile zeytin ağaçlarının yanarak kül olduğu gözlendi. Hava görüntülerinde ayrıca yanan bölgenin denize ve yerleşim alanlarına çok yakın olması ise dikkat çekti.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve yangın bölgesinde zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Jandarmanın da yangınla ilgili araştırması sürüyor.

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındıAnkara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı
Yolda bulunan yılan kartalı tedaviye alındıYolda bulunan yılan kartalı tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

Belediye başkanına istifa çağrısı

Belediye başkanına istifa çağrısı

Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.