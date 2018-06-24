HABER

Çanakkale’de yatalak hastalar için evlere sandık götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1497 sandıkta 406 bin 908 seçmen oy vermek için sandıklara gitti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1497 sandıkta 406 bin 908 seçmen oy vermek için sandıklara gitti. Ayrıca Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip, toplam 82 adrese sandık taşıdı. Çanakkale’de saat 08.00’de başlayan oy verme işlemine, vatandaşlar da erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Oylarını kullananlar, 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu. Sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip, toplam 82 adrese sandık taşıdı. İsmetpaşa Mahallesinde yatalak hasta Mukaddes Özgür'de (69) oyunu seyyar sandık vasıtasıyla evinde kullanma fırsatı buldu. Görevli ekipler Özgür'e oy pusulasındaki dağılım hakkında bilgi verip oyunu kullandırdı. Çanakkale Devlet Hastanesi Mehmet Akif Ersoy Hastanesinde tedavi gören 15 hasta ise servisle oy verecekleri okullara götürülerek oylarını kullandı. Oy verme işlemleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Türkiye'ye gönderilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevlendirilen gözlemcilerce takip edildi. Çanakkale’de sabah saat 08.00’de başlayan ve toplam 1497 sandıkta 406 bin 809 seçmenin oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
İlker Başbuğ oyunu kullandıİlker Başbuğ oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu kullandıCumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.