Çanakkale’de yatalak hastalar için evlere sandık götürüldü

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1497 sandıkta 406 bin 908 seçmen oy vermek için sandıklara gitti. Ayrıca Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip, toplam 82 adrese sandık taşıdı. Çanakkale’de saat 08.00’de başlayan oy verme işlemine, vatandaşlar da erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Oylarını kullananlar, 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu. Sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip, toplam 82 adrese sandık taşıdı. İsmetpaşa Mahallesinde yatalak hasta Mukaddes Özgür'de (69) oyunu seyyar sandık vasıtasıyla evinde kullanma fırsatı buldu. Görevli ekipler Özgür'e oy pusulasındaki dağılım hakkında bilgi verip oyunu kullandırdı. Çanakkale Devlet Hastanesi Mehmet Akif Ersoy Hastanesinde tedavi gören 15 hasta ise servisle oy verecekleri okullara götürülerek oylarını kullandı. Oy verme işlemleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Türkiye'ye gönderilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevlendirilen gözlemcilerce takip edildi. Çanakkale’de sabah saat 08.00’de başlayan ve toplam 1497 sandıkta 406 bin 809 seçmenin oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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