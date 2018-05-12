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Çanakkale'de yerel basının sorunları ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) 15'inci Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, yerel basının sorunları ele alındı.

Çanakkale'de yerel basının sorunları ele alındı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) 15'inci Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, yerel basının sorunları ele alındı.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun, 11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 15'inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı'nın ev sahipliğinde bugün saat 09.30'da başladı. Kolin Otel'deki toplantıya Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı İsmet Akıncı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, Çanakkale Basın İlan Kurumu Müdürü Hasan Hüseyin Kemal ve 80 ilin Gazeteciler Cemiyeti başkanı katıldı.
TGK 15'inci Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkanı Nuri Kolaylı'nın yerel basın sorunlarını ele alan konuşmasıyla başladı. Toplantı sonrası Gazeteciler Cemiyetleri başkanları Troya Antik Kenti ve Assos Antik Kentini gezecek.
Yarın ise, Çanakkale Boğazı turunun ardından Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve üyeleri Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki şehitlik ve savaş alanlarını ziyaret edecek. Aynı günün akşamında ise Kolin Otel’de gala yemeği düzenlenecek.

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