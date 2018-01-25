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Çanakkale'de 'Zeytin Dalı Harekâtı' için Fetih Suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği tarafından, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Rumeli Mecidiye Tabyası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik devam eden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okunup, dualar edildi.Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Rumeli Mecidiye Tabyası'nda, Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği'nce düzenlenen programa, Dernek Başkanı Ertekin Köse, dernek üyeleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş katıldı. Program, şehitlerin ruhu için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği Başkanı Ertekin Köse konuşma yaptı. Köse, şöyle dedi:"103 yıl önce üzerinde bulunduğumuz şüheda coğrafyamızda ülkemizin dört bir yanından, Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan birçok yerden gelerek canını veren, kanını akıtan Mehmetçiklerimiz hücuma, taarruza kalkmadan önce buralarda Fetih sureleri okunuyordu. Bizler de Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği olarak şu anda Seyid Onbaşı, Yahya Çavuş, Mehmet Çavuş, Mustafa Kemal Atatürk, Esat Paşa gibi birçok komutanlarımızın, askerlerimizin Fetih surelerini okudukları, dinledikleri bu mekândan Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Afrin'deki operasyonda canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize manevi bir mesaj göndermek istedik."Köse'nin konuşmasından sonra emekli imam Vahit Duyar ile Kilitbahir Köyü İmamı Aydın Yılmaz tarafından okunan Fetih Suresi ve duaların ardından program pilav ikramı ile sona erdi.

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