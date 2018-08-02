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Çanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Eşmece Burnu sahilinde zeytinlik alanların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, iki minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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Çanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandı

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