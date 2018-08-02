Çanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Eşmece Burnu sahilinde zeytinlik alanların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, iki minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
FOTOĞRAFLI
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Kan donduran ölüm! Tuvalet fırçası gözüne girdi
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum