Çanakkale'deki orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 50 hektar bozuk orman alanı ve tarım arazisi zarar gördü.

AA muhabirinin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde çıkan orman yangını, 10 hektar bozuk ormanlık alanı ile 40 hektar tarım arazisinde zarara neden oldu.

Ezine ilçesine bağlı Kızılçeşme köyündeki zirai alanda başladığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 25 arazöz, bir amfibik uçak ve ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

