HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çanakkale'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Yangın, yaklaşık 50 hektar bozuk orman alanı ve tarım arazisinde zarara neden oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 50 hektar bozuk orman alanı ve tarım arazisi zarar gördü.

AA muhabirinin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde çıkan orman yangını, 10 hektar bozuk ormanlık alanı ile 40 hektar tarım arazisinde zarara neden oldu.

Ezine ilçesine bağlı Kızılçeşme köyündeki zirai alanda başladığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 25 arazöz, bir amfibik uçak ve ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.