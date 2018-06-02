Çanakkale'deki orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 50 hektar bozuk orman alanı ve tarım arazisi zarar gördü.
AA muhabirinin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde çıkan orman yangını, 10 hektar bozuk ormanlık alanı ile 40 hektar tarım arazisinde zarara neden oldu.
Ezine ilçesine bağlı Kızılçeşme köyündeki zirai alanda başladığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 25 arazöz, bir amfibik uçak ve ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.
Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskında 25 kişi gözaltına alındı
Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek
Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi
Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum