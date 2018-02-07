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Çanakkale'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:42 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, "sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden sürdürülen faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Ayvacık ilçesindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Firari bir kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Çanakkale terör operasyonu

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