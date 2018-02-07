Çanakkale'deki terör operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, "sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden sürdürülen faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Ayvacık ilçesindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Firari bir kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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