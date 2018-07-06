Çanakkale'deki yasa dışı geçişler

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yabancı uyrukluların yurt dışına kaçış işlemlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Ezine'de dün yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan organizatörler B.T. ve M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, dün gerçekleştirilen operasyonda, iki farklı noktada durdurulan minibüslerde 63 yabancı uyruklu gözaltına alınmış, organizatör oldukları belirtilen araçların sürücüleri B.T. ve M.Ö, gözaltına alınmıştı.

