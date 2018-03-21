Çanakkale’den Afrin’e 101 Kur’an ziyafeti gerçekleştirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde Çanakkale’den Afrin 101 Kur’an Ziyafeti programı düzenlendi.

Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve yaklaşık 800 kadar vatandaş katıldı.

Etkinlik, İlçe Müftüsü Hacı Kahraman’ın açılış konuşması ile başladı. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, “Başta Çanakkale’de toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi verdiğimiz 250 Bin Şehitlerimizin zaferle neticelenen destansı başarılarının üzerinden 103 sene geçmiş, Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 96 yıl geçmiş, ama hala daha dün gibi. Son olarak ta El Bab ve Afrin’de toprağa verdiğimiz alnından Peygamberimizin öptüğü, Meleklerin tebrik için sıraya girdiği, Hz. Hamzaların ve Murat Hüdavendigarların komşuları olan şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Şehitler biz nefes alalım diye nefeslerini feda edenlerdir. Biz yaşayalım diye hayatlarını feda edenlerdir” dedi.

Ardından program konukları Edirne Selimiye Cami İmam Hatibi, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Alpcan Çelik, Antalya Döşemealtı Bıyıklı Camii İmam Hatibi Habip İspirli, Kumluca Merkez Eski Camii İmam Hatibi Fatih Atay tarafından Sela okundu. Ardından yine Kumluca Merkez Eski Cami İmam Hatibi tarafından Kur’an tilaveti yapıldı. Ayrıca, Kumluca Beykonak Şirlengiç, Kur’an Kursu Öğrencileri tarafından da şiir ve ilahiler okundu.

Çanakkale’den Afrin’e 101 Kur’an Ziyafeti etkinliği Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman’ın yaptığı dua ile son buldu.