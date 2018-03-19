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Çanakkale’den Afrin’e, tüm şehitler için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

Körfez’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kapsamında sabah namazında düzenlenen ‘Çanakkale’den Afrin’e programında şehitler için dualar edildi.Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi ve Körfez Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen ‘Çanakkale’den Afrin’e programı, sabah namazına müteakip Kuzey Mahallesi Merkez Camii’nde gerçekleştirildi.

Çanakkale’den Afrin’e, tüm şehitler için dua edildi

Körfez’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kapsamında sabah namazında düzenlenen ‘Çanakkale’den Afrin’e programında şehitler için dualar edildi.
Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi ve Körfez Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen ‘Çanakkale’den Afrin’e programı, sabah namazına müteakip Kuzey Mahallesi Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Körfez Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaş katıldı.
Program şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. Sonrasında İlçe Müftüsü Hasa Erdoğan tarafından dua okundu. Duaların ardından tüm davetlilere Buğday Çorbası ikram edildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, program sonrasında katılımcılara Yasin seti hediye etti.

Çanakkale’den Afrin’e, tüm şehitler için dua edildi

Çanakkale’den Afrin’e, tüm şehitler için dua edildi

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