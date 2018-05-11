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Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİLER İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen 100 öğrenci, kentteki gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)

VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİLER
İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen 100 öğrenci, kentteki gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Çanakkale'den gelen çocuklar, Vali Güzeloğlu'na çiçek ve plaket verdi. Ziyaret sırasında konuşan Vali Güzeloğlu, "Çanakkale çok özel bir belde, ülkenin ve milletin kuruluş ile kurtuluşuna giden yolda çok büyük bir öneme sahiptir. Yedi düvele karşı bu ülkenin evlatları her bir köşesinden gelerek mücadele etti. Aynı iman ve kararlılıkla aynı cephede dünya tarihinin değiştiği ve dönüştüğü yerdir Çanakkale" dedi.
Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, çocuklara Diyarbakır hatırası olan hediyeleri verdi.

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Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)

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