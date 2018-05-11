HABER

Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİLER İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen 100 öğrenci, kentteki gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİLER İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen 100 öğrenci, kentteki gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Çanakkale'den gelen çocuklar, Vali Güzeloğlu'na çiçek ve plaket verdi. Ziyaret sırasında konuşan Vali Güzeloğlu, "Çanakkale çok özel bir belde, ülkenin ve milletin kuruluş ile kurtuluşuna giden yolda çok büyük bir öneme sahiptir. Yedi düvele karşı bu ülkenin evlatları her bir köşesinden gelerek mücadele etti. Aynı iman ve kararlılıkla aynı cephede dünya tarihinin değiştiği ve dönüştüğü yerdir Çanakkale" dedi. Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, çocuklara Diyarbakır hatırası olan hediyeleri verdi.

İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldıİstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı
Oy kullanacaklar dikkat! Yarın son günOy kullanacaklar dikkat! Yarın son gün
İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.