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Çanakkaleli öğrenciler Diyarbakır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen öğrenciler öğretmenleriyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti - Vali Güzeloğlu: - "Tüm Türkiye'de kucaklaşmayı gerçekleştiren projenin devam etmesini istiyorum. Çocuklar yeter ki gelmek istesin. Her zaman gönlümüzde ve kalbimizdesiniz"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen 82'i öğrenciden 22'si öğretmenleriyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Proje ile ilk kez kente gelme fırsatı bulan öğrenciler, Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam'ın 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Camiyi, İçkale Müze Kompleksini, Hz. Süleyman Camisini, sahabe kabirlerini, tarihi ve turistik mekanları gezecek.

Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda öğrencileri ağırlayan Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, daha önce de Çanakkale'den gelen öğrencileri ağırladıklarını, öğrencilerin mutlu bir şekilde kentlerine döndüklerini anlattı.

Diyarbakır ve Çanakkale'den karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerin öğrencilerin, ülkenin ne kadar büyük, güzel, köklü bir tarihe sahip olduğunu anlamalarını sağladığını belirten Güzeloğlu, "Ortaya çıkan bu tablo bu büyük ülkenin ve devletin geleceğe doğru büyük yürüyüşünde bizlere güç ve güven kazandırıyor. Sizler ve Diyarbakır'dan Çanakkale'ye giden kardeşleriniz bu emaneti daha iyiye, güzele taşıyacak. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunu güçlendirecek, karşılıklı sevgiyi çoğaltacak, birbirinizi tanıyarak ve severek bu ülkeyi geleceğe taşımaya dönük sizlere güç kazandıracak." diye konuştu.

Çanakkale'nin tarihi ve kültürel önemine de işaret eden Güzeloğlu, Çanakkale Savaşının yaşandığı alanları görmenin, şehitlere Fatiha okumanın, herkesin ülkeye gönül borcu olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın geçmişten bugüne yaşamın sürdüğü, kültürel ve tarihi izlerin korunduğu bir şehir olduğuna işaret eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Dicle'nin kıyısında Mezopotamya'nın hemen başlangıcında tarihin yazıldığı bir şehirdir. Gezeceksiniz ve göreceksiniz. Diyarbakır surları 6 bin metrelik uzunluğunda dünyanın en sağlam kalan ve en eski tarihe dayanan surlarıdır. Dicle'nin kıyısında UNESCO'nun mirası olan Hevsel Bahçelerini görecekseniz. Eminim güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edinip sağlıkla döneceksiniz. Tüm Türkiye'de kucaklaşmayı gerçekleştiren projenin devam etmesini istiyorum. Çocuklar yeter ki gelmek istesin. Her zaman gönlümüzde ve kalbimizdesiniz."

Daha sonra öğrenciler çiçek ve beraberinde getirdikleri hediyeleri Vali Güzeloğlu'na verdi. Güzeloğlu da öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

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Biz Anadoluyuz Projesi Çanakkale'den öğrencilerin gelmesi

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