Çanakkale'nin su altı kültürel tarihi araştırılıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında, Piri Reis Araştırma Gemisi'yle kentin su altındaki kültürel mirası araştırılıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının katkıları ve Çanakkale Valiliği himayelerinde düzenlenen "Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı" kapsamındaki çalışmaların bu yılki bölümüne başlandı.
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sualtı Arkeolojisi Programı Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Harun Özdaş ve ekibi, gelişmiş sonar ve sismik cihazlara sahip Piri Reis Araştırma Gemisi'yle Çanakkale Deniz Savaşları ve antik döneme ait batık gemilerin tespitini yapıyor.
- "Çok sayıda batığa ulaştık"
Bozcaada açıklarında çalışmalarını sürdüren Harun Özdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Piri Reis Araştırma Gemisi'yle Çanakkale bölgesindeki araştırmalara devam ettiklerini söyledi.
Özdaş, araştırmalarda yanal taramalı sonarla, deniz tabanının haritalanmasını yaptıklarını belirterek, "Burada batmış olan gemilere ilişkin izleri arıyoruz. Aynı zamanda da sismik cihazlarla deniz tabanındaki birtakım jeomorfolojik ve faylanmalara ilişkin verileri toplamaktayız." diye konuştu.
Çanakkale bölgesinin batık envanterinin tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Özdaş, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok sayıda batığa ulaştık. Bu sene de çalışmalarda elde edeceğimiz verilerle belli bir bölgenin ayrıntılı haritasını bitirmeyi planlamaktayız. Bu çalışmaları Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı içine alan bir coğrafyada belirlediğimiz alanların sonar haritalarının çıkarılması şeklinde yürütmekteyiz. Bulduğumuz her anomaliyi tespit ediyoruz. Bunların üzerinde dalışlar gerçekleştiriyoruz. 0-60 ya da 40 metre dalınabilir derinliklerin yanı sıra bu derinliklerin altında olursa cihazla inerek tespitini yapıp, haritalıyoruz."
- "Dalış turizmine de ciddi katkı oluşacağını düşünüyoruz"
Ekibin çalışmalarını inceleyen Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz da Troya Yılı dolayısıyla Çanakkale'nin kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve tüm dünyaya tanıtılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının desteğinde sürdürülen çalışmaların su altındaki kültürel mirasın zenginliğini ortaya çıkaracağını anlatan Yılmaz, "Tabii bu bir süreç. Bu süreç sonucunda ülkemizin en önemli bölgelerinden Çanakkale bölgesinin su altı kültürel mirasının, batıklarının, envanterinin çıkarılması neticesinde zaman içerisinde koruma, kullanma dengesini de gözeterek, dalış turizmine de ciddi bir katkı oluşacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İnceleme gezisine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Alpaslan Baysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale Müze Müdürü Ali Atmaca da katıldı.
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