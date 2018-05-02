Çanakkale'nin su altı kültürel tarihi araştırılıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında, Piri Reis Araştırma Gemisi'yle kentin su altındaki kültürel mirası araştırılıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının katkıları ve Çanakkale Valiliği himayelerinde düzenlenen "Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı" kapsamındaki çalışmaların bu yılki bölümüne başlandı.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sualtı Arkeolojisi Programı Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Harun Özdaş ve ekibi, gelişmiş sonar ve sismik cihazlara sahip Piri Reis Araştırma Gemisi'yle Çanakkale Deniz Savaşları ve antik döneme ait batık gemilerin tespitini yapıyor.

- "Çok sayıda batığa ulaştık"

Bozcaada açıklarında çalışmalarını sürdüren Harun Özdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Piri Reis Araştırma Gemisi'yle Çanakkale bölgesindeki araştırmalara devam ettiklerini söyledi.

Özdaş, araştırmalarda yanal taramalı sonarla, deniz tabanının haritalanmasını yaptıklarını belirterek, "Burada batmış olan gemilere ilişkin izleri arıyoruz. Aynı zamanda da sismik cihazlarla deniz tabanındaki birtakım jeomorfolojik ve faylanmalara ilişkin verileri toplamaktayız." diye konuştu.