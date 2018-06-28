HABER

Çanakkale'ye "Çardak Tarih ve Ticaret Merkezi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale Valiliğinin yürüttüğü ve toplam 6,5 milyon liralık bütçeyle inşa edilecek merkeze, 5 milyon lira kaynak aktaracak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliğinin yürüttüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) 5 milyon lira finans desteği sağlayacağı proje kapsamında, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Tarih ve Ticaret Merkezi" inşa edilecek.

Toplam 6,5 milyon liraya mal olması beklenen merkezin proje ortakları arasında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, İl Özel İdaresi, Lapseki Kaymakamlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Lapseki Belediyesi, Çardak Belediyesi ve Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği bulunuyor.

GMKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Çanakkale'nin tarihi ve ticari özelliklerini ön plana çıkararak ekonomik gücünün ve rekabet edebilirlik düzeyinin yükseltilmesini, bölgenin iç ve dış ticaretini geliştirmeyi hedefleyen "Çardak Tarih ve Ticaret Merkezi"nin yapılması kararlaştırıldı.

Bölgenin çehresini değiştirecek "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu" projesi ve bunun bir parçası olarak inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, bölgede yeni bir ekonomik oluşum yaratacağının ifade edildiği açıklamada, burada yaşanacak hareketliliğin, maksimum faydaya dönüştürülmesi amacıyla merkezin, 10 bin metrekarelik alanda kurulacağı ve 2 bin 600 metrekarelik iki katlı bir yapıyı barındıracağı belirtildi.

Merkezin, Çardak Belediyesi sınırları içinde inşasına başlanacağı bildirilen açıklamada, "Proje kapsamında kiralanabilir 40 ofis, kompleks içinde bir yerel ürünler sergi alanı ve mesleki eğitim merkezinin yer almasının yanı sıra ayrıca tek nokta hizmet merkezi vasfıyla hareket edecek olan merkezde, hizmetlerin yerinde etkin sunumu için İŞKUR, KOSGEB, İl Müdürlükleri ile TÜRSAB'ın irtibat ofisleri yer alacak." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, ticaret merkezleri konusunda iyi uygulama örneğinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın sağlanması, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi ve iş birliği ağlarının geliştirilmesi gibi daha birçok amaca hizmet etmesi bekleniyor. Kurulacak olan merkez, bölgenin ticaretini ve turizmini geliştirmeye yönelik olup 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra ortaya çıkan potansiyel de proje kapsamında değerlendirilmiş olacak. Çanakkale'de konaklama sürelerinin uzatılmasına yönelik olarak turizmden görece daha az pay alan Asya tarafında, bu yeni cazibe merkezinin kurulması ve turistlerin şehitlik ziyaretleri için yapacağı turlara Asya tarafının da dahil edilmesinin sağlanması, kentin farklı turist grupları için tercih edilir bir destinasyon haline dönüştürülmesine katkı sunacak."

GMKA, toplam 6,5 milyon liralık bütçeyle inşa edilecek merkeze, 5 milyon lira kaynak aktaracak.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Ek fotoğraflar // İstanbul'da Kurt Kapanı-19 denetimiEk fotoğraflar // İstanbul'da Kurt Kapanı-19 denetimi
Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliğiŞehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çanakkale Valiliği Çardak Tarih ve Ticaret Merkezi Güney Marmara Kalkınma Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

İlginizi Çekebilir

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Diğer Haberler
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Piyano hocası 13 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi

Piyano hocası 13 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.