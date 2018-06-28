ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliğinin yürüttüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) 5 milyon lira finans desteği sağlayacağı proje kapsamında, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Tarih ve Ticaret Merkezi" inşa edilecek.
Toplam 6,5 milyon liraya mal olması beklenen merkezin proje ortakları arasında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, İl Özel İdaresi, Lapseki Kaymakamlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Lapseki Belediyesi, Çardak Belediyesi ve Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği bulunuyor.
GMKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Çanakkale'nin tarihi ve ticari özelliklerini ön plana çıkararak ekonomik gücünün ve rekabet edebilirlik düzeyinin yükseltilmesini, bölgenin iç ve dış ticaretini geliştirmeyi hedefleyen "Çardak Tarih ve Ticaret Merkezi"nin yapılması kararlaştırıldı.
Bölgenin çehresini değiştirecek "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu" projesi ve bunun bir parçası olarak inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, bölgede yeni bir ekonomik oluşum yaratacağının ifade edildiği açıklamada, burada yaşanacak hareketliliğin, maksimum faydaya dönüştürülmesi amacıyla merkezin, 10 bin metrekarelik alanda kurulacağı ve 2 bin 600 metrekarelik iki katlı bir yapıyı barındıracağı belirtildi.
Merkezin, Çardak Belediyesi sınırları içinde inşasına başlanacağı bildirilen açıklamada, "Proje kapsamında kiralanabilir 40 ofis, kompleks içinde bir yerel ürünler sergi alanı ve mesleki eğitim merkezinin yer almasının yanı sıra ayrıca tek nokta hizmet merkezi vasfıyla hareket edecek olan merkezde, hizmetlerin yerinde etkin sunumu için İŞKUR, KOSGEB, İl Müdürlükleri ile TÜRSAB'ın irtibat ofisleri yer alacak." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Projenin, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, ticaret merkezleri konusunda iyi uygulama örneğinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın sağlanması, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi ve iş birliği ağlarının geliştirilmesi gibi daha birçok amaca hizmet etmesi bekleniyor. Kurulacak olan merkez, bölgenin ticaretini ve turizmini geliştirmeye yönelik olup 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra ortaya çıkan potansiyel de proje kapsamında değerlendirilmiş olacak. Çanakkale'de konaklama sürelerinin uzatılmasına yönelik olarak turizmden görece daha az pay alan Asya tarafında, bu yeni cazibe merkezinin kurulması ve turistlerin şehitlik ziyaretleri için yapacağı turlara Asya tarafının da dahil edilmesinin sağlanması, kentin farklı turist grupları için tercih edilir bir destinasyon haline dönüştürülmesine katkı sunacak."
GMKA, toplam 6,5 milyon liralık bütçeyle inşa edilecek merkeze, 5 milyon lira kaynak aktaracak.
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