ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliğinin yürüttüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) 5 milyon lira finans desteği sağlayacağı proje kapsamında, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Tarih ve Ticaret Merkezi" inşa edilecek.

Toplam 6,5 milyon liraya mal olması beklenen merkezin proje ortakları arasında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, İl Özel İdaresi, Lapseki Kaymakamlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Lapseki Belediyesi, Çardak Belediyesi ve Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği bulunuyor.

GMKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Çanakkale'nin tarihi ve ticari özelliklerini ön plana çıkararak ekonomik gücünün ve rekabet edebilirlik düzeyinin yükseltilmesini, bölgenin iç ve dış ticaretini geliştirmeyi hedefleyen "Çardak Tarih ve Ticaret Merkezi"nin yapılması kararlaştırıldı.

Bölgenin çehresini değiştirecek "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu" projesi ve bunun bir parçası olarak inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, bölgede yeni bir ekonomik oluşum yaratacağının ifade edildiği açıklamada, burada yaşanacak hareketliliğin, maksimum faydaya dönüştürülmesi amacıyla merkezin, 10 bin metrekarelik alanda kurulacağı ve 2 bin 600 metrekarelik iki katlı bir yapıyı barındıracağı belirtildi.