"Çanakkale'yi Anlamak" konferansı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Çanakkale, istiklal ve istikbal ruhumuzu iyi kavramamız, gençlerimize bu misyonu, ruhu, aşkı, vatan sevgisini, din muhabbetini aşılamamız gerekiyor." dedi.
Argun, Trabzon Müftülüğü tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale'yi Anlamak" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemine dikkati çekti.
Çanakkale'de 250 bin şehit verildiğini dile getiren Argun, "Bugün Çanakkale yer altı nüfusu, yer üstü nüfusundan fazla nadir şehirlerden bir tanesidir. Bu süreç devam edeceğe benziyor. Çanakkale, istiklal ve istikbal ruhumuzu iyi kavramamız, gençlerimize bu misyonu, ruhu, aşkı, vatan sevgisini, din muhabbetini aşılamamız gerekiyor. Devir zor, daha da zorlaşıyor. Türkiye fiili olarak savaş halinde olan bir ülke ve bizim buna karşı hazırlıklı olmamız, sorumluluklarımızın bilincinden olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- "Dünya, Türkiye'yi ilham havzası olarak görüyor"
Türkiye'yi mezhepler, etnik yapı, dil, bölge, soylarına göre bölüp parçalamak isteyenler bulunduğunu vurgulayan Argun, "Bu büyük oyunun farkında olmamız lazım çünkü Allah muhafaza, biz bunun farkında olmazsak sonumuz komşu coğrafyamız gibi olur. Cenab-ı Allah birliğimize, dirliğimize kast edenlere fırsat vermesin. Bizleri zalim eline düşürmesin." diye konuştu.
Argun, Müslüman ve gayrimüslim coğrafyanın Osmanlı barışına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye Cumhuriyeti'miz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurt Dışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Tük Hava Yolları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı da Anadolu'nun kadim değerlerini oralarda temsil etmeye çalışıyor. Bu konuda da sizlerin her zaman desteğini gördük. Afrika'daki açılan su kuyuları, katarakt ameliyatları başta olmak üzere 'Hediyem Kur'an olsun' Projesi ve kurban organizasyonu olarak sizleri oralarda temsil ediyoruz. Dünya, Türkiye'yi ilham havzası olarak görüyor. Bundan emin olun."
Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği konferansa Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Müftüsü Keramettin Demir ile din görevlileri katıldı.
Konferansın ardından Şahin ile Demir tarafından Argun'a plaket verildi.
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