"Çanakkale'yi Anlamak" konferansı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Çanakkale, istiklal ve istikbal ruhumuzu iyi kavramamız, gençlerimize bu misyonu, ruhu, aşkı, vatan sevgisini, din muhabbetini aşılamamız gerekiyor." dedi.

Argun, Trabzon Müftülüğü tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale'yi Anlamak" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemine dikkati çekti.

Çanakkale'de 250 bin şehit verildiğini dile getiren Argun, "Bugün Çanakkale yer altı nüfusu, yer üstü nüfusundan fazla nadir şehirlerden bir tanesidir. Bu süreç devam edeceğe benziyor. Çanakkale, istiklal ve istikbal ruhumuzu iyi kavramamız, gençlerimize bu misyonu, ruhu, aşkı, vatan sevgisini, din muhabbetini aşılamamız gerekiyor. Devir zor, daha da zorlaşıyor. Türkiye fiili olarak savaş halinde olan bir ülke ve bizim buna karşı hazırlıklı olmamız, sorumluluklarımızın bilincinden olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'yi mezhepler, etnik yapı, dil, bölge, soylarına göre bölüp parçalamak isteyenler bulunduğunu vurgulayan Argun, "Bu büyük oyunun farkında olmamız lazım çünkü Allah muhafaza, biz bunun farkında olmazsak sonumuz komşu coğrafyamız gibi olur. Cenab-ı Allah birliğimize, dirliğimize kast edenlere fırsat vermesin. Bizleri zalim eline düşürmesin." diye konuştu.