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“Çanakkale’yi Anlamak” konulu konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Çanakkale Şehitlerinin 103.

“Çanakkale’yi Anlamak” konulu konferans

Çanakkale Şehitlerinin 103. Yıl dönümü nedeniyle İl Müftülüğünce Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü konferans salonunda “Çanakkale’yi Anlamak” konulu konferans düzenlendi.
Konferansa; İl Müftüsü Cüneyt KULAZ, Iğdır Üniversitesinden Öğretim Üyeleri, İlçe Müftüleri, Din görevlileri ve Üniversite öğrencileri katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansa konuşmacı olarak katılan Kayseri Cezaevi Vaizi Mustafa Salim Nursaçan, Sahabe devrinden günümüze kadar müslümanlar için şehitliğin önemine ve müslümanların şehadet arzusuna dikkat çekti. Daha sonra katılımcılara Çanakkale savaşından anekdotlar sundu.
İl Müftüsü Cüneyt Kulaz ise, katılımcılara ve konferansı sunan Kayseri Cezaevi Vaizi Mustafa Salim Nursaçan’a teşekkür ederek kendisine günün anısına plaket verdi.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

“Çanakkale’yi Anlamak” konulu konferans

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