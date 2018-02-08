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Canan Karatay'a mahkemeden şok haber!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

Gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili açıklamaları nedeniyle verilen geçici meslekten alıkoyma cezasının kaldırılması için açtığı dava aleyhine sonuçlanan Prof. Dr. Canan Karatay’ın, başvurduğu istinaf yolundan da olumsuz karar çıktı.

Canan Karatay'a mahkemeden şok haber!

Canan Karatay, gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili, “Bebeği zehirliyor” iddiasında bulunmuştu. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten uzaklaştırılması” kararını vermişti.

Karatay, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış, ancak mahkeme davanın reddine karar vermişti. Karatay’ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için, 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurmuştu. Davanın geçtiğimiz ay, Karatay aleyhine sonuçlandığı ortaya çıktı.

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Kararla ilgili Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Avukatı Tahir Yahya İlhan, "Hekimlerce gösteri mahiyetinde ve insanları allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. (Cumhuriyet)

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Canan Karatay şeker yüklemesi mahkeme

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Mahkeme ne derse desin Halk Canan Hocayı dinliyor...(Ben de dahil)
Kadın uluslar arası araştırmalar üzerinden konuşuyor.Bazılarının işine gelmiyor.Kolestrolün yalan olduğu gibi.Dünya bağımsız hekimler birliği açıklaması.
Bu kadın da basında çıkmayı meraklı.
kadındoğruyu söylüyor..bizim doktorlar ne anlar allah aşkına ,millet doktorunada güvenmiyor,herkes 3-5 doktora gözüküyor aynı hastalık için
Canan hoca vatandaşa bilimi anlatacağına HACAMATI tavsiye etsen bu işler başına gelmezdi.
bu kadının yalancı olduğunu geçen sene anladım Kaya tuzu son derece tehlikeli dedi vucudun çözemediği bir sürü kimyasal ve vucutta yaptığı hasarı açıkladı bu sene ise tam tersini anlattı herkes kaya tuzu tüketmeli çok faydalı dedi yani dün sağlıksız dediği şeyi bu gün sağlıklı tüketin diyor demekki kendisinin sağlığı bozuk
Diyabet hasta sayısı azalırsa bu alçak ilaç firmaları nasıl para kazanacak. Şekeri yükle ki doğmadan daha çocuk şeker hastası olsun. Arkadaş amacınız zaten belli insanları hasta etmek, ben de bu sebeple doktorumla kavga ettim ve bana dedi ki yaptırma da gör bakalım çocuk hasta doğarsa ben sorumlusu değilim. O alçak doktorlar da sattırdıkları ilaçlar sayesinde yurtdışlarına gezilere gidiyorlar bedavaya. Namertler... Siz siz olun doktor milletine güvenmeyin. Alayı para sevdalısı....
Lafa gelince hepiniz "şeker zehir" diyorsunuz... Hamilelikte çatır çatır şeker yüklemesi yapıyorsunuz. Bildiğin şekerli su içiriyorsunuz insanlara.. Bi karar ver hoca... Bu ülkede adalet mi var ki mahkeme kararına güvensin insanlar? Arkandayız Canan Hocam
Canan Hocamız bir Nene Hatundur sahip çıkmalıyız...Rockefeller başta olmak üzere siyonistler gıdalarımızı zehirliyorlar,tüm ulusu yok edecekler...Kuvayi Milliye harekatını başlatan Canan Hocamız bu siyonist firmaların değil halkın doktorudur,tüm halkı uyandırmıştır ve susturulmak istenmektedir.
"Bilimsel olmayan" Vah, vah mahkemeler artık uzmanlaştı.Hangi bilirkişi..! Hangi yabancı kaynak doğruladı bilimsel olmadığını? Boş verin Anayasa Mahkemesinin kararlarının bile tartışılır olduğu hatta bir alt mahkeme tarafından uygulanmadığı bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz. Artık ben bu ülkede gerçekten hukukun işlediğine inanmıyorum. Konu ne olursa olsun. Ayrıca eşim olsun kızım yada yakınlarımın hamileliği durumunda asla "şeker yüklemesi testi" yaptırmam.Çünkü HbA1C ve açlık glikoz seviyesine bakılması, hatta haftada 1-2 gün AKŞ ve TKŞ testini yapmakta aynı kapıya çıkar...
gebelik şekeri çok ciddi hafife alınmaması gereken bir durumdur. ben yaşadım ki canan hoca yüzünden tahlil yaptırmak konusunda tereddütlerim oldu. doktorum kesinlikle yaptırmam gerektiğini pozitifse sonunun ölü doğuma kadar gidebileceğini söyledi. tahlili yaptırdım ve sonuç pozitifti. iyi ki yaptırmışım da doğru beslenmeyle çocuğum sağlıklı doğdu çok şükür. lütfen hamile bayanlar iyice araştırın doktorlarınızı dinleyin.
Şaka gibi Avrupalı ABD'li üniversitelerin peşinden kostugu kitaplarını kutuphanelerine eklediği kadını biz utanmasak hapse tikacagiz. Şekerle ilgili söylediği her şey yeni değil dünyanın öncü okulları bunu bas bas anlatıyor zaten
dünyanın başka neresinde yapıyorlar ona bakın geri kalmış 3. sınıf ülkelere bakmayın kobay olarak kullanılıyoruz . ölüme sebebiyet verebilir diye yan etki olur mu dolven Allah bilir kimlere para kazandırmak için bu tip ilaçları ülkeye sokuyorlar
SAYIN OCAM BAZI KOYUNLAR SAPLA SAMANLA KARNINI DOYURSUN EGITIMSIZ BILINCSIZ YASAM ONLARIN OŞUNA GITIYOR ????
YAHU BIRAKIN ONU BUNU CANINIZ CEKERKEN YIYIN ICIN OLURKEN OLUR
mahkemeler tarafsız değil..her zaman güçlünün yanında..demekki hoca haklı..
şaşırdık mı!!
hocam kararı okumadan düz bir bardak sıya ısla sade olarak her sabah iç iyi gelir toksinlerden arındırır
Bu kadının bişeyden anladığı yok. Bugün yapmayın dediği birşeyi 1 ay sonra yapın diyor. hukuk tvden men etmesi gerek
doktorların her şeyi yanlış. diyetisyenlik branşının zaten tıp' tan çıkarılması gerek.
Bizim ülkede 2li test, 4 lü test, şeker yükleme, karından su almalar Allah ne verdiyse İnsanları korkutup para kazanma derdindeler.
Türkiyede Her zaman yapılır Keyfi emirlerle bile Diplomalar dahi iptal edilir
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