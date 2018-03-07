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Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 06:15 | Son Güncelleme

"Önüne gelen antidepresan yazıyor" diyen Prof. Dr. Canan Karatay'a İstanbul Tabip odası soruşturma açtı. Tabip odasına 12 sayfalık savunma sunan Karatay'a 882 lira ceza kesildi.

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

Canan Karatay'ın, "Leblebi gibi antidepresan yazılmaz bu ülkede kardeşim" sözlerine psikiyatri derneği tabip odasına suç duyurusunda bulunarak Karatay'ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Tabip Odası şikayet üzerine soruşturma başlattı. Tabip odasına 12 sayfalık savunma sunan Karatay'a 882 lira ceza kesildi.

KARATAY'DAN AÇIKLAMA VAR

Karatay, Tabip Odasıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. 882 lira ceza alan Prof. Dr. Canan Karatay'dan açıklama geldi.

Karatay'ın açıklaması:

"Yalnız psikiyatristler değil kadın doğumcular, ortopedistler, cerrahlar, fizik tedavi uzmanları da bu ilaçları yazıyor. Kontrolsüz olarak antidepresan kullanılmaktadır ve buna gerek yoktur." dedik bu onları dellendirdi. "Bağırsakları sağlam tutarsak depresyonun da büyük bir kısmı azalır" dedik buna kızdılar.

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Canan Karatay para cezası İstanbul Tabip Odası

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