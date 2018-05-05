Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Elazığ Belediyesi tarafından 30 dönüm üzerine 600 hayvan kapasiteli olarak kurulan Türkiye'nin en modern Hayvan Hastanesi ve Bakım Evini ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ve üyeleri ziyaret etti. Hayvan hastanesini gezip bilgi alan heyette bulunan Karatay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TECAVÜZ EDEN ERKEKLERİN KISIRLAŞTIRILMASI LAZIM"



Hayvanların kısırlaştırmasına karşı olduğunu belirten Canan Karatay, "Hayvanların kısırlaştırılması demek onların normal hayatını ellerinden almak demektir. Kendi zevkimiz ve rahatımız için onları kısırlaştırmaya hakkımız yok. Doğal yaşamlarını engellemiş oluyoruz. Kısırlaştırmaya karşı değilim çocuk ve kadınlara tecavüz eden erkeklerin kısırlaştırılması lazım. Rica ediyorum böyle bir kanun çıksın" dedi.

"O ZAMAN BAKMA KARDEŞİM"



Evcil hayvan besleyenlerin, "Ben kedi bakacağım onun için kedimiz doğum yapmasın" deme hakkı olmadığına dikkat çeken Karatay, "O zaman o kediye bakma kardeşim. Kediye ızdırap vermeye hakkınız yok. Hayvanın hormanel sistemini mahvediyorsunuz. Niçin, kendi zevkiniz için. Ama ben kısırlaştırılmaya karşı değilim. Tecavüz eden erkeklerin kısırlaştırılması lazım. Kedilerin değil" ifadelerini kullandı.

Hayvanlar ıslanmayacağını tüylerinde yağ olduğu için akıp gideceğini vurgulayan Karatay, sokak hayvanlarına güneş ışığı geldiği zaman D vitami ürettiği için sağlıklı olduğunu, evcil hayvanların ise insanlar gibi hastalandığını kaydetti.

İHA

