Canan Karatay yine ezber bozdu

Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa’da katıldığı seminerde sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karatay, tuzun değil şekerin tansiyon yaptığını vurguladı. Verdiği seminerde ezber bozan Karatay önemli bilgiler sundu. Seminer sonunda vatandaşa çiğköfte ve lahmacun ikramı yapıldı. Karatay’ın “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” adlı kitabı da vatandaşlara hediye olarak dağıtıldı.

"TANSİYONU YÜKSELTEN ŞEKERDÜR TUZ DEĞİLDİR"

Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir” dedi.

“VÜCUTTA HALSİZLİĞİN NEDENİ TUZDUR, TUZ EKSİKLİĞİDİR"

Halkın en büyük ihtiyacının tuz olduğunu söyleyen Karatay, “Hayat tuzsuz olmuyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler, cümlesinin aslında Fransızca da ‘ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler’dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir” şeklinde konuştu.