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Canan Karatay: Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

 AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına davetli olarak katılan Prof.

Canan Karatay: Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına davetli olarak katılan Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır" dedi. Aydın'da Büyükşehir'in çalışmasıyla etin ucuza satıldığını duyan Karatay, "Tüm belediye başkanlarını kadın yapın ki, et ucuzlasın" diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Zincirli Han'da 'Zeytinyağı Günleri' tanıtım etkinliği düzenledi. Prof. Dr. Canan Karatay, etkinliğe davetli olarak katıldı. Karatay'ı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve ekibi, Kadın Mehteran Takımı ve Kadın Efeler'in oynadığı zeybek oyunuyla karşıladı.
'DÜNYANIN EN İYİ ZEYTİNİ BURADA YETİŞİYOR'
Zeytinyağlı yemeklerinin tanıtımı için mutfağa Karatay ile birlikte giren Başkan Çerçioğlu, "Aydın zeytinyağı, dünyanın aroması en güzel ve en yüksek olan zeytinyağıdır. Eğer ülkemizde zeytinyağının tüketimini artırabilirsek, birçok hastalıkların önüne geçmiş olacağız. Aydın kestane, zeytin ve zeytinyağı üretiminde de Türkiye'de birinci sırada. Aydın'da 23 milyon ağaç zeytin var. Belediye Başkanı olarak herkese zeytin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
'İSTİKBAL BAĞIRSAKLARIMIZDADIR'
Her derde deva olduğunu söylediği zeytinyağını Başkan Çerçioğlu ile birlikte fincanla içen Karatay, sonra çay bardağına doldurup bir kez daha tüketti. Karatay, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Bu nedenle Özlem Hanım da çok büyük bir başarı elde etmiştir. Çünkü, Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytin her zaman ekilmesi lazım. Çok büyük bir yatırımdır. Çok önemli bir milli servettir. Özellikle zeytinyağını yaşlılarımıza içirmemiz lazım. Her yaşlının veya yoğun bakımlardaki hastaların bir kahve fincanı zeytinyağı içmesi gerekiyor. Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. Bebeklerin de içmesi gerekiyor. İstikbal bağırsaklarımızdadır. Zeytin meyvedir. Zeytinyağı da bu meyvenin suyudur, meyve suyudur. Zeytinyağı yağ değil, meyve suyudur. Hakiki bir meyve suyudur. Bunu çocuklara da büyüklere de alıştıracağız. Mide ülserini gideriyor, bağırsakları temizliyor, daha ne olsun" diye konuştu.
İLAÇSIZ ZEYTİNLER DAHA FAYDALI
Aydın bölgesindeki zeytin ağaçlarının havadan ilaçlanmadığı için çok daha kaliteli olduğuna değinen Karatay, "Zeytinleri ilaçlamayın. İlaç zararlıdır. Doğal olsun, 1000 tane zeytin toplayacağınıza 100 tane zeytin toplarsınız, ama sağlıklı toplarsınız" dedi.
'BAŞKANLARI KADIN YAPIN Kİ; ET UCUZLASIN'
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'da etin, diğer ilerden ucuza satıldığını anlatması üzerine Karatay, "Etin ucuzlaması için et ithalatı falan filan yapmayın, ayıptır, günahtır. Hanımlar da beyler de bunu teşvik etmeleri gerekiyor. Her belediyenin imkanı var bu konuda. Onun için belediye başkanlarını kadın yapın ki; etler ucuzlasın. Hayvanın eti, hayvansal yağı ile birlikte vücuda gittiği zaman çok faydalıdır. İnsan vücudu proteini yağla birlikte aldığı zaman faydalı olur" diye konuştu.

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Canan Karatay: Zeytinyağı ana sütü ile aynıdırCanan Karatay: Zeytinyağı ana sütü ile aynıdırCanan Karatay: Zeytinyağı ana sütü ile aynıdırCanan Karatay: Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır

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