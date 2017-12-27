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Canan Karatay'a büyük şok

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 12:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

"Aşıların içinde alüminyum var, bu da Alzheimer'a neden oluyor" diyen Canan Karatay'a Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan tarafından suç duyurusunda bulunuldu

Canan Karatay'a büyük şok

Habertürk TV'den geçen habere göre; Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Başvuru dilekçesinde, iddialar nedeniyle çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının 2016'da 10 bini aştığını belirten Ceyhan, aşılanmadığı için sakat kalan, grip aşısı yaptırmadığı için ölen ciddi sayıda vaka olduğuna dikkat çekti.

Ceyhan: “Akademik unvan taşıyan ancak konunun uzmanı olmayan kişilerin konuşmaları nedeniyle aşıyı reddeden aile sayısı 2016 yılında 10.000’ in üzerine çıkmıştır. Bu 10.000 çocuğun bir kısmının öleceğini tahmin etmek zor değildir. Yine bu sebeple boğmaca vakaları son üç yıldır belirgin bir şekilde artmaktadır. Karatay’ı, bilim ve akıl süzgecine davet ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
suç duyurusu Canan Karatay

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
ii yapmış, okadar insanın günahına girmeye hakkın yok, bi insan herşeyi bilemez canan hn !!!
@ibrahim_ozen_2017 asilari kim yapdi nerden geliyo neden dogru konisduginu dusuanmuyonuz itibarini kahbetme pahasina cikip konisiuo
@020amsterdam peki sen biliomusun ? ben grip aşısından bahsetmedim faydalı die zaten !!!ama genelleme yapılamaz. zararı olanı olduğu kadar HAYAT KURTARANIDA var ! araştırında aşı olamadığı için ölen, yada sakat kalan onlarca çocuğun dramını görün önce !!! bu arada ben fikrimi söyledim.. sen yaptırma aşı ozaman
@020amsterdam Canan Karatay kuduz bir köpek tarafından ısırılır ve aşı olmayı reddederse işte o zaman onu hem dinlerim hemde alnından öperım.
Sen çok biliyorsan sen paylaş ....
@pabloosman sende aşı olmadın heralde :)) ben bildiğimi iddia etmedim .....peki sen biliomusun die sormuşum zaten sn oksijensiz
aşıdan ölenler nolucak.bu kadın doğruları söylüyor.menfaat icabı sessiz kalıyor dr ve ilaç sektörü
ilac firmalari devrede bence. ilac satilmasi durma noktasina gelmistir o yuzden bu hocalari surmuslerdir
yıllardır aşı yaptıran bir yakınım şimdi unutkanlıkla mücadele ediyor
bakalım kim haklı çıkacak
Üstünü kapatırlar merak etme!
insallah içeri atarlarda sesi kesilir iskeletin
Canan hm Yine HAKLI ÇIKACAK,,eminim...
doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar
Kadın bilimsel konuşmuş sizin gibî islamcı değil laik atatürkçü bi profesörü destekliyoruz
@teoman_istanbullu_1983 şimdi nie islamcı-atatürkçü die belirtiyosunki ne alaka ? şimdi kadının bu görüşüne katılmıyorsam Atatürkçü olmuyormuyuz ? ya sizin gibi klavye bölücüleri Atatürkçü olmasın lütfe
BU NEDİR GRİP AŞISI REKLAMIMI ALGI OIPERASYONU KORKUTARAK GRİP AŞISI PAZARLAMA SANIRIM BEN CANAN KARATAYIN BİR ÇOK SÖZÜNÜ ONAYLAMIYORUM AMA BURADA İŞİN İÇİNDE BAŞKA İŞ VAR GİBİ GELDİ YANİ GRİP AŞISI YAPILMAZSA ÇOCUKLARIMIZ ÖLECEKMİ BU NASIL BİR HABER????
paraya ihtiyacı yok kadının. üstelik paraya ihtiyacı olan bir dostu veya akrabası da yok anlaşılan. gerçek neyse onu söylüyor. suç duyurusunda bulunan da bir "başkan". onu seçenlerin ve sırasını bekleyenlerin işine tuz döktü diye canları sıkılıyor. canan karatay'ı destekliyorum.
nedense sonda hep haklı canan hoca cıkıyor.
CANAN KARATAYIN SÖYLEDİKLERİNİ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BİLE ONAYLIYOR BENCEDE CANAN HOCA HAKLI
Canan Hoca haklıdır. Aşıların içindekilerini neden açıklamıyorsunuz ? Neden alüminyum koyuyorsunuz ?Neden civa koyuyorsunuz ? Bu maddelerin nörolojik bozukluklara yol açtığını neden saklıyorsunuz ? Aşının artışı ve nörolojik bozuklukların artışını bir karşılaştırın ondan sonra kahramanlık yapıyorum edasına girin. İlaç devlerine hizmet ediyorsunuz onlardan para yiyip insanların sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. sonrada insan sağlığından başka düşüncesi olmayan değerli hocalarımızı suçluyorsunuz.
he o aşıları yaptırıp para kazandırcaklardı :D niyeyse sadece bu geldi aklıma
Yeni çağın hastalığı kanserden sonra alzheimer.! İllaki bi yolu bulup yayılacak.Karatay haklı olabilir..
o zaman sağlık bakanlığı açıklama yapsın . tahlil edilsin aşılar bakalım gerçekten bu tur maddeler var mı zararları yan etkileri tartışılsın . eski başbakanımız milli aşıdan bahsetmişti unutuldu mu yoksa...
Arkadaş biri alsın aşıyı tahlil etsin kim yalancı kim katil çıkar sonuç
bu kadin doktor degil sarlatan google gibi herseyi bildigini soyluyo ama hic biseyde bilmiyo gundemde kalabilmek icin insan hayatini hice sayiyor bu kadinin doktorlugu elinden alinmali ve bidahada konusturulmamali aizamir hastasi bi dedigi digerini tutmuyor tutarsiz bir kadin bu kadindan herkes sikayetci olmali aslinda..p.
canan karatay haklı çıkmaktan bıktı abuk subuk dava açanlar bıkmadı...canan hanm doğruları söyleyince işlerine gelmiyor tabiki...
Aşı yaptırmayanlar dolayısıyla bazı vakalar artış göstermektedir demiş sayın yetkili. Hastalık artışları suriyelilerden dolayı değil tabi...
Grip aşısı saçmalığına bir son verin lütfen. Grip hastalığının etkeni bir virüstür; yani sürekli mutasyon geçirir. Genetiği sürekli değişir bu yüzden. 2017 yılında hastalık yapan grip virüsü ile 2018 yılında hastalık yapan grip virüsü aynı değildir. Virüs kendini değiştirir. Özellikle kullanılan antibiyotiklere karşı hızlı bir şekilde direnç geliştirir. Bu yüzden doktorlar gripten şüpheleniyorlarsa hastalara antibiyotik reçete etmezler. Aşı da bu yüzden gereksiz. Aşının koruyuculuğunu sağladığı virüsten farklı tipte bir grip virüsü ile karşılaşılırsa yine grip olunur.
@melungocanan pardon sağlık sektörü ile ilgili bir işte mi çalışıyorsunuz?
canan hanım doğruları söylüyor. başkaları gibi gıda ve ilaç sanayiisi için köpeklik yapmıyor.
Artik Insanlar hasta degil musteri anlayin kadin dogru soyluyo meslekden ayilma itibarsizlasma riskini goze aliyo konusuyo E nolcak simdi bahsettigi asi incelenecek ve dedigi cikacak amac orda zaten suc duyurusu asiyi arastittiracak kadincaz Masallah ona
ticari istismara alet edilen halkını muhafaza etmeye çalışan bir profesörümüz, kişisel hiçbir menfaati yok, ilaç sektörü ve bu işten rant elde edenler tabi ki haz etmeyecektir. sayın hocam her hastalığın zararsız doğal tedavilerini de öneriyor. bilgilendirmeniz için teşekkürler sayın Canan hocam
canan hocayı yedirmeyiz.
Canan Hocanın her dediğine önce karşı çıkıyorlar sonra aynı şeyi kendileri öneriyor.Örneğin yumurta, tereyağı, kırmızı et, kolestrol hapları...
Amerikada zorunlu aşı sayısı bizde olduğundan daha az. Bunu hep düşündürücü bulmulundur
ölüm’de kalım’da allahın emridir. hiç kimse bilimsel teorilerin arkasına sığınıpta kimin ölüp kimin kalacağını bilemez
Canan karataya suç duyurusunda bulunacağınıza aşıların içinde gerçekten alüminyum olup olmadığını araştırsanız, varsa gerekli tüm müdahaleleri yapıp daha kaliteli gerçek aşı üretimini yapsanız ve bunu insanlık adına yapsanız.. Ama olmaz tabiki insanlar hastalanmazsa İlaç üreticileri nasıl para kazanacak.
@cyilmaz_g0 Nokta. işin doğrusu budur eline sağlık. yıllardır milleti kobay olarak kullanıyorlar ilaç satmak için hastalık üretiyorlar.
ne zaman belli olur kim haklı kim haksız
her şeyi çok biliyor bu çok tehlikeli bir durum insanları yönlendirirken rasyonel bilgi olmalı
DOĞRUYU SÖYLEMEK SUÇ OLAMAZ AŞININ FAYDA VE ZARARLARI İNSANLARA ANLATILMALI AMA DOĞRULARLA BİRLİKTE HİÇ BİRŞEY SAKLANMADAN SORUMULUK İNSANLARIN KENDİLERİNE BIRAKILMALI.
ne zaman belli olur haklı haksız
BİRGÜN HERKES CANAN KARATAY'IN YANINA GELECEK...
Gözünü para hırsı bürümüş ilaç sektörlerini savunmayın artık yahu. Ben hocaya güveniyorum. Uğraşmayın hocayla.
kızamık verem vs gibi hastalıklar için aşı şart. grip aşısıda ağır hastalıklar atlatmış ve 60 yaş üstü için idealdir. grip aşısı şart değildir. ayrı bi konu ama gripten ölen yok denecek kadar azken açlıktan ölen çoktur.
20 yaşında ilkez grip aşısı yaptırdım,ne olduysa ondan sonra oldu,belki tesadüfdür ama ms hastası oldum,grip aşısı hariç diğer aşılara karşı değilim.
ŞAHSEN KARATAY HANIM BAZI KONULARDA AÇIKLAMA YAPMADAN ÖNCE ARAŞTIRMA METİNLERİ GÖSTERSE( TABİ ARAŞTIRMA YAPMIŞ İSE)!BİR SAĞLIK PERSONELİ OLARAK BAZI AŞILARIN YAPILMASIN İYİCE ARAŞTIRILMADAN UYGUN BULMUYORUM AMA TBC ,KIZAMIK, KABAKULAK, HBC ,KUDUZ, POLİO GİBİ CİDDİ HASTALIKLARI ÖNÜNÜ KESEN AŞILARIN FAYDASINI NASIL İNKAR EDİYORSUNUZ? BU KONUDA BİLİNÇSİZ İNSANLARIN ÖMRÜNDEN ÖMÜR ÇALMAK VEBAL DEĞİLMİDİR KARATAY HANIM.BENCE HANIMEFENDİ KONUŞURKEN AZCIK DİLİNİZE SAHİP ÇIKIN.PROFESÖR BİR ÜNVAN OLABİLİR PARA KAZANDIRAN AMA İÇİNİDE DOLDURUN.
Bu aşılar nerden geliyor. İngiltere ve ABD den gelen aşılara ben güvenmiyorum. bu aşıların içinde her şey vardır, Şimdi çıkmaz ama 10 yıl sonra olmadık hastalıklar kapınızı çalar. Özelliklede Türk milletinin neslini kurutmak kısırlaştırmak için bir sürü dolaplar dönüyor biyolojik bir savaş tekniğidir. Canan karatay hakkında soruşturma açanlar acaba bu aşıların ne kadarını labaratuvarlarında tetkik edebilmiş öyle bi labaratuvara sahipmiyiz bunun açıklamasını yapsın İlaç piyasasında büyük rant vardır bunun arkasındada ABD başta gelir. Bunlar insanları ilaçla kendilerine mahkum eder
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