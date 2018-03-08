Canan Karatay'dan önce uyarılar sonra türkü ve şiirler

Gül KABA - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin (İYYÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, etkinlik sonrası düzenlenen konserde mikrofonun başına geçerek türkü söyledi ve şiir okudu. Etkinlikte yaptığı konuşmada gençlere önemli uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Karatay, şeker hastalığının genetik olmadığını vurgulayarak üç beyaz olarak nitelendirdiği rafine un, şeker ve tuzdan gençleri uzak durmaları konusunda uyardı. İYYÜ Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik 'Mucha'nın Kadınları' sergisiyle başladı. Etkinliğe İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İYYÜ Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Prof. Dr. Karatay'ı dinlemek isteyen öğrenciler salonu doldurdu. Bazı öğrenciler ayakta kalınca sahne kenarına oturdu. Büyük ilgiyle Prof. Dr. Karatay'ın anlattıklarını dinleyen öğrenciler bol bol fotoğraf çekti.

"MISIR ŞURUBU ŞEKERİ BEYAZ ŞEKERE GÖRE 7 KAT DAHA FAZLA KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR"

Üç beyaz rafine un, şeker, tuzdan uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Yapılan araştırmalar gösterdi ki mısır şurubu şekeri şimdi nişasta şekeri dediğimiz bildiğimiz beyaz şekerden 7 kat daha fazla vücutta toksit etkisi bırakıyor. 7 kat daha fazla karaciğeri yağlandırıyor" dedi.

"ŞEKER HASTALIĞI GENETİK DEĞİLDİR"

Şeker hastalığının genetik olmadığını belirten Prof. Dr. Karatay, "Annem, babam şeker hastası bende de olacak diye bir şey yok. Bu tamamen çevresel ve aileseldir. Aile içinde olması genetik olduğunu göstermez. Bu armudun dibine düştüğünü gösteriyor. Annemiz Boşnak böreği yapar biz de börek yapmasına alışırız. Babamız sigara, alkol içer onu görüp rol model alırız, bütün mesele budur. Hiçbir hastalık genetik değildir. Bu hastalıklar 1980'den sonra arttı. Mantar gibi son 30 sene içinde artan hastalıklar genetik olur mu? Tabi ki olmaz. Genetik hastalık olur mu olur, genler mutasyona uğrarsa olur. Bu da 150-200 seneyi alır, 30 sene içerisinde olmaz. Onun için bu genetik sende de olacak diye insanları umutsuzluğa sürüklemek, hayat boyu bunu çekeceksin diye ömür boyu ilaca bağlamak doğru değil, ben buna karşıyım" diye konuştu.