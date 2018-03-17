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Canavar kana doymadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Ocak ve şubat ayında Türkiye genelinde meydana gelen 60 bin 800 kazada 38 bin 423 kişi yaralanırken, 462 kişi hayatını kaybetti.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-şubat dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Ocak ve şubat ayında Türkiye genelinde meydana gelen 60 bin 800 kazada 38 bin 423 kişi yaralanırken, 462 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-şubat dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Resmi verilere göre, 2018’nin Ocak-Şubat döneminde ise ülke genelindeki 60 bin 800 kazada 38 bin 423 kişi yaralanırken 462 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk iki ayında meydana gelen kazalardan bin 437’si ’karşılıklı çarpışma’, 2 bin 628’i ’arkadan çarpma’, 52’si ’zincirleme’, 4 bin 199’u ise ’yayaya çarpma’ şeklinde gerçekleşti. Kazalardan 24 bin 411’ine sürücü kurusu sebep olurken, 2 bin 365 kazaya yaya, 124 kazaya araç, 170 kazaya yol, 123 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk ayındaki kazalardan 646’sı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 782 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2018’in Ocak - Şubat dönemindeki 680 kazaya bisiklet, 12 kazaya at arabası, 20 bin 630 kazaya otomobil, 12 kazaya tren, 11 kazaya tramvay ve 54 kazaya ambulans karıştı.
Resmi verilere göre; Artvin, Burdur, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Kilis, Ardahan, Batman ve Bayburt,’ta yılın ilk 2 ayında ölümlü kaza vuku bulmadı. Aynı dönemde Ankara’da 25, Bursa’da 13, İstanbul’da 29 ve İzmir’de 15 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2018’in ilk iki ayında 834 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 2 bin 32 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa’da trafik kazalarında yaralanan bin 310 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

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