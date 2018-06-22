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Çan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesi Küçükpaşa köyünde dün şiddetli yağmur nedeniyle 5 ev su altında kalırken, evlerde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Çan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesi Küçükpaşa köyünde dün şiddetli yağmur nedeniyle 5 ev su altında kalırken, evlerde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişi yaralanırken, 2 araç da sel sularıyla dereye sürüklendi. Selin ardından köyde Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Çan Kaymakamlığı koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan sağanak, Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde hayatı felç etti. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki köyde sel meydana geldi. 5 ev sel suyu ile dolarken, evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile anne, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan aileye yardım etmek isteyen 2 kişi olay sırasında hafif yaralandı. Park halindeki 2 araç ise sel nedeniyle dere yatağına sürüklendi. Araçlarda hasar meydana geldi. Köydeki kümesler de su altında kalırken, çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu. Tarım arazilerindeki yaklaşık 5 ton buğday ve arpanın yanı sıra evlerin damlarında bulunan saman balyaları da sel suları nedeniyle zarar gördü.
Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü ile Çan Kaymakamlığı, sel felaketinin yaşandığı Küçükpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başladı. Sel felaketi nedeniyle köyde oluşan zararın hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandıÇan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandıÇan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandıÇan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandı

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