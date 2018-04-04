Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Çandarlı Süleyman, Kanal D'de dün akşam ekrana gelen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde boy göstermesi sonrasında merak edilmeye başlandı. Çandarlı Halil Paşa'nı oğlu olan Çandarlı Süleyman, dizide Leyla Sultan'ın ilgili gizli işler çevirmesi sonrasında kim olduğu, tarihte neler yaptığı konuşuldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki Çandarlı Süleyman kimdir?

ÇANDARLI SÜLEYMAN KİMDİR?

Çandarlı Süleyman Çelebi, babası Çandarlı Ali Paşa gibi Osmanlı Devleti'nde büyük güce kavuşmuş 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezir-i azamı olan Çandarlı Halil Paşa'nın 2 oğlundan biridir. Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet alması nedeniyle idam edilmesinin ardından Çandarlı Süleyman Çelebi kazaskerlikten azledilerek 1455'den sonra vefat etmiştir.

ÇANDARLI AİLESİ

Çandarlılar (Çandarlı ailesi), yetiştirdikleri dört büyük sadrazam ile Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde gerek askeri ve gerek idari ve siyasi alanda teşkilatlandırılmasında birinci derecede rol oynayarak büyük emekleri geçmiş, İstanbul'un fethi öncesindeki yaklaşık yüz yılın isimleriyle birlikte anılmasına yol açmış bir ailedir. 15. yüzyıl sonlarında ailenin bir diğer ferdi de kısa bir süre için sadrazamlık yapmıştır. Ailenin kökeni Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Cendere köyüne uzanmaktadır.