Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Çandarlı Süleyman, Kanal D'de dün akşam ekrana gelen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde boy göstermesi sonrasında merak edilmeye başlandı. Çandarlı Halil Paşa'nı oğlu olan Çandarlı Süleyman, dizide Leyla Sultan'ın ilgili gizli işler çevirmesi sonrasında kim olduğu, tarihte neler yaptığı konuşuldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki Çandarlı Süleyman kimdir?
Çandarlı Süleyman Çelebi, babası Çandarlı Ali Paşa gibi Osmanlı Devleti'nde büyük güce kavuşmuş 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezir-i azamı olan Çandarlı Halil Paşa'nın 2 oğlundan biridir. Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet alması nedeniyle idam edilmesinin ardından Çandarlı Süleyman Çelebi kazaskerlikten azledilerek 1455'den sonra vefat etmiştir.
ÇANDARLI AİLESİ
Çandarlılar (Çandarlı ailesi), yetiştirdikleri dört büyük sadrazam ile Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde gerek askeri ve gerek idari ve siyasi alanda teşkilatlandırılmasında birinci derecede rol oynayarak büyük emekleri geçmiş, İstanbul'un fethi öncesindeki yaklaşık yüz yılın isimleriyle birlikte anılmasına yol açmış bir ailedir. 15. yüzyıl sonlarında ailenin bir diğer ferdi de kısa bir süre için sadrazamlık yapmıştır. Ailenin kökeni Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Cendere köyüne uzanmaktadır.
Bu aileden sadrazamlık yapanlar ve görev süreleri şöyle;
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa 1364–1387 I. Murat
Çandarlı Ali Paşa 1387–1406 I. Murat – I. Bayezid – (Fetret Devri)
Çandarlı Birinci İbrahim Paşa 1421–1429 II. Murat
Çandarlı Halil Paşa[1] 1439–1453 II. Murat – II. Mehmet
Çandarlı İkinci İbrahim Paşa 1498–1499 II. Bayezid
GÜNÜMÜZDE ÇANDARLI
Günümüzde ailede Çandarlı Mahmut Çelebi kolundan gelenler Çandar, diğer koldan gelenler Çandaroğlu soyadını kullanmaktadır. Bir torun, 1920'li yıllarda İznik Belediye Başkanlığı yapmış Ali Çandar'dır. İznik'te bir sokağa adı verilen Ali Çandar'ın Sıdıka Hanım'la evliliğinden Necmiye, Meziyet ve İhsan adında üç çocuğu doğmuştur. İhsan Çandar ailede yüzyıllar sonra İznik dışına çıkan ilk kişi olmuş, Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, Malatya, Niğde, Aksaray ve Ankara'da savcılık ve hakimlik yapmış, sonradan da Et Balık Kurumu'nun beş kurucusundan biri olmuş ve genel müdürlüğünü yapmıştır. Gazeteci Cengiz Çandar'ın babasıdır.
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