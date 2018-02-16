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Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:01 | Son Güncelleme

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler ile toplantıda buluştu.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 17 İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Aydın genelinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile Efeler İlçesi Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.Toplantıda, Temel Öğretim ve Ortaöğretimde seçmeli dersler ile okullarda görev yapan öğretmenlerimizin konuyla ilgili görüşleri alındı.Toplantıda konuşan Çandıroğlu, “Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra manevi açıdan güçlü ve ayaklarının üzerine basan bireyler olarak hayata hazırlanmaları noktasında biz eğitimcilere büyük görevler düşmektedir” diyerek öğretmenlerin ve idarecilerin sorumluluklarını hatırlatarak çalışmalarında başarılar diledi.

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler ile toplantıda buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 17 İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Aydın genelinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile Efeler İlçesi Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.
Toplantıda, Temel Öğretim ve Ortaöğretimde seçmeli dersler ile okullarda görev yapan öğretmenlerimizin konuyla ilgili görüşleri alındı.
Toplantıda konuşan Çandıroğlu, “Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra manevi açıdan güçlü ve ayaklarının üzerine basan bireyler olarak hayata hazırlanmaları noktasında biz eğitimcilere büyük görevler düşmektedir” diyerek öğretmenlerin ve idarecilerin sorumluluklarını hatırlatarak çalışmalarında başarılar diledi.

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

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