Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler ile toplantıda buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 17 İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Aydın genelinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile Efeler İlçesi Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.
Toplantıda, Temel Öğretim ve Ortaöğretimde seçmeli dersler ile okullarda görev yapan öğretmenlerimizin konuyla ilgili görüşleri alındı.
Toplantıda konuşan Çandıroğlu, “Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra manevi açıdan güçlü ve ayaklarının üzerine basan bireyler olarak hayata hazırlanmaları noktasında biz eğitimcilere büyük görevler düşmektedir” diyerek öğretmenlerin ve idarecilerin sorumluluklarını hatırlatarak çalışmalarında başarılar diledi.
Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir
Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama
Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 0 yorum