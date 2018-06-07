İSTANBUL (AA) - Geçen yıl oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in yargılanmasına başlandı.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, müşteki Mete Kalkavan ve avukatı katıldı.
Sanık Caner Erkin'in mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada, Erkin'i avukatı temsil etti.
Duruşmada ifade veren müşteki Mete Kalkavan, hakaret içeren bir söz duymadığını belirterek, sanık Caner Erkin'den şikayetçi olmadığını belirtti.
İfadesinin ardından duruşmada olaya ilişkin görüntüler izletilerek hakaret oldup olmadığı sorulan Kalkavan, "Hakaret duymadım'' dedi.
Duruşmada söz alan Kalkavan'ın avukatı da şikayetçi olmadıklarını ve bu nedenle davaya katılmak istemediklerini söyledi.
- Tolgay Arslan tanık olarak dinlenilecek
Mahkeme, sanık Erkin'in mazeretinin kabulüne ve bir sonraki celseye Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın "tanık" olarak çağrılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan’a küfrettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Erkin’in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan, 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Soruşturma sırasında savcılığa ifade veren Erkin'in, hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan’a küfretmediğini söylediği belirtilmişti.
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