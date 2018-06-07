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Caner Erkin'in hakeme küfür ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

SPOR Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87.

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)
SPOR Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in yargılanmasına başlandı. Caner Erkin'in katılmadığı duruşmada, hakem Mete Kalkavan, Erkin'den şikayetçi olmadı. Bir sonraki celse Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın tanık olarak ifadesine başvurulacak.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mete Kalkavan avukatıyla katıldı. "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Caner Erkin ise duruşmaya katılmadı.

KALKAVAN: "ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Kalkavan, daha önce savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek "Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim" dedi. Duruşmada olaya ilişkin görüntüler izlendi. Daha sonra tekrar söz verilen Mete Kalkavan, "Herhangi bir hakaret duymadım" dedi. Kalkavan'ın avukatı Sevda Polat ise şikayetçi olmadıklarını belirterek davayı takip etmek istemediklerini ifade etti.

ERKİN'İN AVUKATI MAZERET DİLEKÇESİ VERDİ
Sanık Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara ise "Müvekkil eşinin hamileliği nedeniyle gelemedi. Bodrum'a gitmek durumunda kalmıştır. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Uçak rezarvasyonuna ait çıktıyı ibraz ediyoruz. Mazeretinin kabulüne karar verilmesini talep ederim" dedi.

TOLGAY ARSLAN TANIK OLARAK DİNLENECEK
Caner Erkin'in mazeretini kabul eden mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Mete Kalkavan'ın sanık futbolcu Caner Erkin'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada Erkin'in el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtiliyor. Caner Erkin ifadesinde, sinkaflı sözler kullanmadığını söylediğine yer verildi. İddianamede, Caner Erkin'in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner' Erkin'in, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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