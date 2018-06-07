Caner Erkin'in hakeme küfür ettiği iddiası

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

SPOR Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in yargılanmasına başlandı. Caner Erkin'in katılmadığı duruşmada, hakem Mete Kalkavan, Erkin'den şikayetçi olmadı. Bir sonraki celse Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın tanık olarak ifadesine başvurulacak.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mete Kalkavan avukatıyla katıldı. "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Caner Erkin ise duruşmaya katılmadı.

KALKAVAN: "ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kalkavan, daha önce savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek "Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim" dedi. Duruşmada olaya ilişkin görüntüler izlendi. Daha sonra tekrar söz verilen Mete Kalkavan, "Herhangi bir hakaret duymadım" dedi. Kalkavan'ın avukatı Sevda Polat ise şikayetçi olmadıklarını belirterek davayı takip etmek istemediklerini ifade etti.