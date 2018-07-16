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Caner Taslaman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündeminde olan Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonla ilgili her an yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Caner Taslaman'ın da Adnan Oktar gurubunun bir dönem takipçisi olduğu ortaya çıkmıştı. Taslaman medyada çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ancak Oktar'ın adını hiç anmaması dikkat çekti.

Caner Taslaman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

Adnan Oktar gurubunun bir dönem takipçisi olduğu ortaya çıkan Caner Taslaman hakkında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ADNAN OKTAR'IN İSMİNİ ANMADI

Caner Taslaman'ın, yaptığı açıklamada Adnan Oktar'ın ismini anmaması dikkat çekti.

İşte Taslaman'ın o açıklaması:

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CANER TALASMAN KİMDİR?

Caner Taslaman’ın kendi internet sitesinde yer alan biyografisine göre; Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi’nde tamamladı.

İlk olarak Tokyo Üniversitesi’nde daha sonra Oxford Üniversitesi’nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi’nde ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör öğretim üyesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Caner Talasman adnan oktar sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu boğaziçi üniversitesi türkiyenin en prestijli üniversitesimi mezun olanlar ülkenin hayrına çalışmıyormu ne bakıyorumda mezun olanların hepside çok bilmiş kirli işler
baskalarının felaketınden medet uman fırsatcılar heppınız aynısınız...
Bir zamânlar Oktar'ın bendesiydim, ama sonra terkettim; diyemediğine göre...
Bir zamânlar Oktar'ın bendesiydim ama sonra terkettim; diyemediğine göre...
işallah adnan hoca hepinizi turnikesinden geçirsin de o zaman anlarsınız anyayı konyayı.
Caner haca gibi gercekcileri diyanet başkanı yapsalar müslüman nüfus artar.nerde tarikatçı arabik ibiş varsa onu yaparlar.aq
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