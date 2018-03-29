Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra eğitimine devam etmedi. 2012 yılında ağabeyi Tamer Toygar’ı kalp krizi sonucu kaybetti. Caner Toygar, 2003 yılında ‘Benimle Evlenir Misin‘ programına katılmış, gelin adayı Tülin Koca ile yaşadığı aşk olay olmuştu. Caner, aynı yıllarda katıldığı canlı yayınlanan bir programda kafasında bardak kırarak akıllara kazınmıştı.

Caner Toygar, intihar girişimi ile bir kez daha gündeme oturdu. 2003 yılında "Benimle Evlenir Misin" adlı programda gelin adayı Tülin Koca ile yaşadığı aşk olay olmuştu. İkili uzun süre gündemiş meşgul etmişti. Hatta canlı yayına katılan Caner Toygar, kafasında bardak kırdığı sahne halen hatırlardadır. Caner Toygar, dün akşam intihar girişiminde bulundu. Sosyal medya hesabından canlı yayında söylediği "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir" sözler sonrasında intihar ettiği, ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir tarafından duyuruldu. Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi. Peki Caner Toygar kimdir? Kaç yaşındadır?

Evlilik programın ardından önce oyunculuğu deneyen ardından ise Ataşehir’de bir oto sanayi sitesinin yanında küçük bir köfteci dükkânı açan Caner, beklediği ilgiyi göremeyince yeni bir sektöre yönelerek arkadaşlık sitesi açtı. Hala bekar olan Caner Toygar, yeni evlenecek veya evlenmiş olan çiftlere bilgi birikimini aktaracak.

2009 yılında bir de “Naber Fıstık” adlı müzik albümü çıkarmıştır.

2016 yılında Amasya‘da çekilen ve Yaşar Alptekin‘in de oynadığı “Lanetli Anahtar” filminde oynadı.

30 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yeni sezonda ‘Esra Erol‘da’ programında yer almaya başladı. Yaklaşık 5 aydır, Esra Erol’da eş adayını arayan Caner, “Kabe’de rüyaya yattım onu gördüm” dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti. Evliliği yılan hikayesine dönen Caner, Berke ile evlenmeye kararlı olduğunu söyledi.

31 Mart 2017 tarihinde Caner ve Berke, Esra Erol‘un sunduğu izdivaç programında canlı yayında evlendi.

Filmleri ve Dizileri :

2016 – Lanetli Anahtar (cinci)(Sinema Filmi)

2009 – Çiçekçi Kız (Bar Koruması) (TV Filmi)

2005 – Kaynana Semira (Caner) (TV Dizisi)

Albümleri :

2009 – Naber Fıstık