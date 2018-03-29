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Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Caner Toygar kimdir? Bir evlilik programı ile meşhur olan ve gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşk, uzun süre magazin gündemini meşgul eden Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Son sözler güzeldir" diyen ve intihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüleri geldi. Peki Caner Toygar kimdir? Neden intihar etmek istedi? İşte detaylar...

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

Caner Toygar, intihar girişimi ile bir kez daha gündeme oturdu. 2003 yılında "Benimle Evlenir Misin" adlı programda gelin adayı Tülin Koca ile yaşadığı aşk olay olmuştu. İkili uzun süre gündemiş meşgul etmişti. Hatta canlı yayına katılan Caner Toygar, kafasında bardak kırdığı sahne halen hatırlardadır. Caner Toygar, dün akşam intihar girişiminde bulundu. Sosyal medya hesabından canlı yayında söylediği "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir" sözler sonrasında intihar ettiği, ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir tarafından duyuruldu. Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi. Peki Caner Toygar kimdir? Kaç yaşındadır?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsüİntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra eğitimine devam etmedi. 2012 yılında ağabeyi Tamer Toygar’ı kalp krizi sonucu kaybetti. Caner Toygar, 2003 yılında ‘Benimle Evlenir Misin‘ programına katılmış, gelin adayı Tülin Koca ile yaşadığı aşk olay olmuştu. Caner, aynı yıllarda katıldığı canlı yayınlanan bir programda kafasında bardak kırarak akıllara kazınmıştı.

Evlilik programın ardından önce oyunculuğu deneyen ardından ise Ataşehir’de bir oto sanayi sitesinin yanında küçük bir köfteci dükkânı açan Caner, beklediği ilgiyi göremeyince yeni bir sektöre yönelerek arkadaşlık sitesi açtı. Hala bekar olan Caner Toygar, yeni evlenecek veya evlenmiş olan çiftlere bilgi birikimini aktaracak.

2009 yılında bir de “Naber Fıstık” adlı müzik albümü çıkarmıştır.

2016 yılında Amasya‘da çekilen ve Yaşar Alptekin‘in de oynadığı “Lanetli Anahtar” filminde oynadı.

30 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yeni sezonda ‘Esra Erol‘da’ programında yer almaya başladı. Yaklaşık 5 aydır, Esra Erol’da eş adayını arayan Caner, “Kabe’de rüyaya yattım onu gördüm” dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti. Evliliği yılan hikayesine dönen Caner, Berke ile evlenmeye kararlı olduğunu söyledi.

31 Mart 2017 tarihinde Caner ve Berke, Esra Erol‘un sunduğu izdivaç programında canlı yayında evlendi.

Filmleri ve Dizileri :
2016 – Lanetli Anahtar (cinci)(Sinema Filmi)
2009 – Çiçekçi Kız (Bar Koruması) (TV Filmi)
2005 – Kaynana Semira (Caner) (TV Dizisi)

Albümleri :
2009 – Naber Fıstık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ulan geberde kurtulsun memleket.Bu hayatta ne halta yaradığın belli degil
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Geçmiş olsun. Bütün bunlar olurken ailesi nerede? Anne babası neden sahip çıkmıyor çocuklarına? Cenazesine mi gelecekler onu mu bekliyorlar? Psikolojik yardım alması gerekiyor Esra Erol ve eşi reklâm uğruna harçamasın destek olsun.
TELEVİZYON ÖNCE MEŞHUR ET SONRA AT GİTSİN ''CANER GEÇMİŞ OLSUN
şakraban reklam yapıyor yok öyle bedavadan para kazanmak çalış oğlum çalış
ZATEN ANCAK TEŞEBBÜSTE BULUNURSUN BUDA NE KADAR REKLAM ,HABER OLMA İSTEĞİNİN ISPATIDIR
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