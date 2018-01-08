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Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Canikli, "2018 yılında toplam 3761 subay ve 5992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak subay ve astsubay sayısı hakkında bilgi veren Canikli, şunları söyledi:

"Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2427 subay, 2657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, 1899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3761 subay ve 5992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır."

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Canikli, askeri aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını başvuruların ise yarın başlayacağını açıkladı.

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subay astsubay Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

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