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Canikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli ile Hasanov'un başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği konuları ele alındı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Hasanov, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Hasanov, Bakan Canikli'nin makamına geçti.

İki bakan, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

- Giresun'da üçlü zirve

Öte yandan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları arasında, 31 Mart Cumartesi günü Giresun'da üçlü zirve yapılacağı bildirildi.

Zirveye, Bakan Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'nın da katılacağı ifade edildi.

Zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov görüşme Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

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