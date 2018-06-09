Canikli, Brüksel'de yaşadığı hastane sorununu anlattı

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de eşinin rahatsızlandığını, acil gittikleri hastanede hastaların koridorlarda sedyelerde yattığını, kimsenin ilgilenmemesi üzerine oradan ayrıldıklarını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde ise özel ve kamu hastaneleriyle kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.
Canikli, ziyaretleri kapsamında Üsküdar İskelesi'ndeki AK Parti'nin seçim çalışmalarının yürütüldüğü alanı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden, partiye üye olmak isteyenlerin kayıt işlemlerini gerçekleştiren Canikli, iskele yakınındaki MHP’ye ait tanıtım çadırını da ziyaret etti. Buradakilerle de sohbet eden Bakan Canikli hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Üsküdar Belediyesinin iftar etkinliğine katıldı. Buradan Giresun Federasyonunca düzenlenen iftarda hemşehrileriyle bir araya gelen Canikli, söz konusu etkinliklerde Türkiye'nin savunma sanayide geldiği noktayı da anlattı.
Geçmişte savunma alanında büyük oranda dışa bağımlı olunduğuna, ülke savunması için ihtiyaç duyulan ürünlerin satın alınmasında sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Canikli, "Başkasına güvenerek, başkasının silahıyla bu toprakları korumak mümkün değil." diye konuştu.
Türkiye'nin geçmişte bunun acı örneklerini yaşadığını ifade eden Canikli, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşananları hatırlattı.
Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli silah sistemleri ve mühimmatların büyük katkısının olduğunu ifade eden Canikli, "Bugün gelinen noktada dünyanın en iyi silah sistemlerini üretiyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
- "Herkese satmıyoruz ama dostlarımıza satıyoruz"
Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine diğer ülkelerden de yoğun talebin olduğunu, bazı ülkelerin savunma bakanlarının bu ürünleri alabilmek için kendisinden aracı olmasını istediğini aktaran Bakan Canikli, ülkenin korunması, sınır ötesi operasyonlar için gerekli her türlü silah sistemine, mühimmata, imkan ve kabiliyete sahip olunduğunu söyledi. Bu durumun birilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Canikli, "Onlar rahatsız olmaya devam etsinler biz onları daha fazla rahatsız edeceğiz." dedi.
Savunma alanındaki 700 projenin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Canikli, "Karadan karaya atılan Bora füzesi. 280 kilometre menzilli. En son denemelerini Sinop'ta yaptık, üretimine başladık. Şu anda Kara Kuvvetleri envanterine dahil ettik. Muhteşem bir ürün. Çok da almak isteyen var. Herkese satmıyoruz ama dostlarımıza satıyoruz." diye konuştu.
İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) terörle mücadeleye önemli katkılarının olduğunu ifade eden Canikli, SİHA ve İHA’ların çok yüksek irtifalardan toplu iğneyi görecek donanıma ve sistemlere sahip olduğunu belirtti.
- "O görüntüleri göstermek lazım"
24 Haziran'daki seçimi, geriye dönmek isteyenlerle yeni dönemin daha da güçlendirilerek devam etmesini isteyenler arasındaki karar mücadelesi olarak nitelendiren Canikli, birilerinin Türkiye'yi eski sıkıntılı, istikrarsız, karanlık günlerine döndürmek istediğini belirtti. Buna milletin izin vermeyeceğini, kaliteli hizmet vatandaşlar tarafından takdir gördüğünü anlatan Canikli, Türkiye'de aralarında sağlığın da bulunduğu birçok alanda önemli hizmetlerin yapıldığını dile getirdi.
Bakan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de başına gelen bir olayı şöyle anlattı:
"Eşim rahatsızlandı, gece saat 02.00, hastaneye gittik. Hastane pislik içinde, hastalar koridorlarda sedyelerde yatıyor, hepsine serum takmışlar. Bizim 20-30 yıl önceki hastane görüntülerinden inanın farkı yok. Kimse ilgilenmedi. Acilen gitmiştik hastaneye kimse bakmıyor, ilgilenmiyor, karmakarışık bir düzen, oradan ayrıldık. Sonra otele bir doktor buldular o şekilde tedavi oldu. Hakikaten bazılarına çekip o görüntüleri göstermek lazım."
Buna karşılık Türkiye’deki hastanelerden örnek veren, ilçelerde dahi hem fiziki yapısı hem de verilen hizmet açısından 5 yıldızlı otel standartlarında hastanelerin bulunduğunu anlatan Bakan Canikli, "ABD'de, Avrupa'da vatandaş o kadar kaliteli sağlık hizmetini elde edemiyor, o hizmete ulaşamıyor. Avrupa'nın göbeğinde iki gün önce kendim gördüm, şahit oldum. Türkiye'nin her yerinde özel ve kamu hastaneleriyle o kaliteli sağlık hizmetini veriyoruz."
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